228連假首日 蘇花改上午湧現車潮

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228連續假期第一天，蘇花公路改善路段26日清晨起開始湧現車潮，蘇澳端回堵約2.5公里，宜蘭縣政府警察局蘇澳分局表示，已加派警力於蘇澳市區及蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月26日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭警方表示，今天是228連續假日第一天，蘇花公路改善路段從清晨5時30分起開始湧現車潮，蘇澳端回堵約2.5公里，預估中午過後才會舒緩。

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宜蘭縣政府警察局蘇澳分局發布新聞稿表示，清晨5時30分起就有不少車輛湧入蘇花改；上午近8時，蘇花改蘇澳端車多循序漸進，車流停等尾端於蘇澳軍人公墓前（約2.5公里），預估中午過後才會舒緩。

蘇澳分局表示，已加派警力於蘇澳市區及蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導，並呼籲用路人，行經蘇花改路段在安全不違規的情況下，請適時提高車速，不要刻意拉長車距。（編輯：李錫璋）1110226