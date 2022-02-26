不宜變不應 境外生7天自主健康管理禁入校

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部近日修正大專防疫指引，配合指揮中心縮短檢疫天數，期滿後的7天自主健康管理期間，原本是「不宜」進入校園，修正調整為「不應」，措辭更為強烈，但與大專實際執行狀況沒有太大差異。

中央流行疫情指揮中心2月24日記者會宣布，為與國際接軌並兼顧維持國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，3月7日起，入境居家檢疫從14天縮短為10天。

教育部昨天發函各大專校院，說明配合指揮中心最新檢疫規定，3月7日起校園若出現確診病例，非密切接觸者的健康監測及增加環境消毒頻率期間，由14天縮短為10天。

大專有許多境外生，來台後要先完成居家檢疫，期滿後還有7天的自主健康管理，期間原規定「不宜」進入校園上課或前往人群聚集處，教育部這次調整為「不應」。

教育部主任秘書廖興國今天接受中央社電訪表示，這次修正大專防疫指引，主要是因應指揮中心縮短檢疫天數，連帶將自主健康管理期間「不宜」入校改為「不應」，讓規定更為明確。

廖興國表示，「不應」的措辭更為強烈些，原本的「不宜」好像有點彈性。但大專實際執行上，本就不會讓處於自主健康管理期間的學生入校上實體課程，指引調整應該沒有什麼困難。

另外，指揮中心宣布3月1日起放寬防疫措施，新增數種情形可免戴口罩，包括在室內外從事運動時，以及演講、講課時等。教育部也一併調整大專指引。

教育部在函文中特別提醒，考量歌唱、舞蹈或吹奏類課程無法全程戴口罩，師生可於演唱、跳舞或演奏時暫時拿下口罩。如本身有呼吸道相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴好口罩。（編輯：張芷瑄）1110226