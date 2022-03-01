中山大學成立學士後醫學系 首招23名公費生

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）國立中山大學申設學士後醫學系，獲衛福部核予23個公費生名額，預計3月中下旬公告招生簡章，8月入學。公費生畢業後可到醫學中心任職，再由醫院派駐偏鄉離島服務。

中山大學今天發布新聞稿宣布，申設學士後醫學系已獲衛福部核予23公費生名額。公費生錄取後，將先修習醫科類預備數位課程、加強基礎醫學，並進行125臨床醫學表徵專業醫學知識與技能的學習。

此外，中山大學特別加強醫學人文培育，外加4年醫學人文溝通專業素養，及醫學資訊科技養成教育等。盼學士後醫學生未來能成為以病人為中心、身心靈全人照顧的良醫。

同時，中山大學也會以綜合研究大學優勢，提供學士後醫學生多元選修課程，包含醫學科學家微學程、醫師工程師微學程、醫務管理整合學程，提供醫學生豐富多元學習。

中山大學副校長蔡秀芬對中央社記者表示，中山大學與主要教學醫院高雄榮總、高雄長庚、奇美醫院等合作，公費生畢業後，可進入教學醫院任職，再派駐偏鄉離島。

蔡秀芬說，過去公費生畢業後到偏鄉離島服務，大多是隻身一人到當地打拚，格外辛苦；未來可進入主要教學醫院任職，再由醫院派駐偏鄉離島，更能提升公費醫師留任偏鄉意願。（編輯：郭諭儒）1110301