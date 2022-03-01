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學生確診新增6本土5境外 累計1173人染疫

2022/3/1 19:21（3/1 22:36 更新）
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教育部1日更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新確診學生案例統計，累計達1173名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月1日
教育部1日更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新確診學生案例統計，累計達1173名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月1日
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（中央社記者陳至中台北1日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生案例統計，新增6名本土、5名境外移入案例，各級學校累計達1173名學生染疫。

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根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年3月1日下午5時30分為止，共1173名學生染疫，其中847例是本土案例，326例是境外移入，和昨天同時間公布的統計相較，新增6名本土案例、5名境外移入案例。

以教育階段區分，大專校院515例（增5境外）、高中169例、國中129例、國小231例（增5本土案例）、幼兒園129例（增1本土案例）。（編輯：張雅淨）1110301

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