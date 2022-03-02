電信新三國時代促低資費退場？ NCC：須提供多元方案

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（中央社記者蘇思云台北2日電）五大電信將走向新三國時代，外界關注低資費方案是否消失，NCC表示，業者除了承受原客戶契約外，也要提供多元資費，併購案後續將依照資源合理分配、消費者權益、市場競爭、產業發展、國家安全5面向做審查。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。台灣大哥大去年12月30日通過合併台灣之星，遠傳今年2月25日宣布併亞太電信，意味五大電信將回歸新三國時代，兩合併案都要等NCC、公平會點頭才行，媒體關注NCC後續審查重點。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，併購案都是一致的審查標準，依照電信管理法26條規定，依照資源合理分配、消費者權益、市場競爭、產業發展、國家安全5面向來做審查。

至於外界關注低資費是否會消失，翁柏宗表示，先前在台灣大併購案也有提到消費者權益，存續公司要承受消滅公司的客戶契約，此外，電信業者也要提供多元資費方案滿足不同消費族群。審酌面向也會考量如何維護用戶權益與市場競爭等。

媒體關注併購案審查時間是否有機會在9月30日前完成，翁柏宗表示，9月30日是電信業者的期待，不過併購案還是有一定的行政流程要走，也需要更多公民參與，目前委員會還沒排上議程。（編輯：潘羿菁）1110302