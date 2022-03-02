高鐵桃園車站特定區 國泰人壽投資逾260億元開發

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）鐵道局辦理「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，今天宣布由國泰人壽保險股份有限公司取得最優申請人資格，國泰人壽將投入超過新台幣260億元開發。

鐵道局發布新聞稿，桃園車站特定區招商土地面積約3.27萬坪，預計開發總樓地板面積可達15萬坪，可規劃作為辦公室、百貨商場、飯店、休閒娛樂等使用，為70年地上權的開發案，並得採分期開發方式辦理。

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鐵道局表示，這是繼去年高鐵台中烏日站招商案後，再度成功引商的大型地上權招商案。

國泰人壽預定投入超過260億元辦理開發，以智慧5G、共享城市、生態永續為核心目標，融合桃園都市脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公、魅力街區、星級旅館、特色商業等相關設施，並引進桃園在地大型產業、科技、資通訊、外商企業進駐，串聯高鐵前、後站的活動脈絡，建構全新都市地景，創造最大公共價值，並提升高鐵桃園車站特定區商業動能與發展。（編輯：張雅淨）1110302