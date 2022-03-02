減緩境外污染 南市一連3天啟動應變作業

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台灣西半部2日起有境外及境內污染滯留，研判將影響至4日中午；台南市政府也啟動多項應變作業，包括加強洗街抑制揚塵等。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年3月2日

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台灣西部今起境外及境內污染滯留，研判將影響至4日中午。南市府一早啟動多項應變作業，包括要求工業區、大型工廠提升空污防制設備效率等污染源管制，以及加強洗街抑制揚塵。

台南市政府環保局今天新聞稿表示，2日至4日執行的應變作業包括，要求21處工業區及57家大型工廠提升空污防制設備效率，84處營建工地提高灑水頻率，並前往7家大型工廠進行稽查、80處營建工地查核、仁德及善化等重點路段執行大型柴油車路邊攔檢及新營、柳營醫院周邊進行怠速稽查等。

洗街部份，針對新營、鹽水、柳營、安定、新市、善化、南區、中西、安平、仁德等22個行政區等重要道路洗街作業抑制揚塵持續至4日，路段全長約530公里。

依環保局空氣及噪音管理科數據，從去年10月空品不良季節開始至現階段為止，台南市仍舊保持「PM2.5零紅害日」佳績；在PM2.5部分，今年截至2月底止平均濃度為24.5μg/m3；較去年同期35.7μg/m3，大幅改善31%。

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然而，空污沒有國界、縣市之分，面對境外移入空污仍得持續強化因應。環保局長謝世傑強調，市府各單位啟動空污應變作業，並暫停使用吹葉機；也通報提醒農民勿露天燃燒，同時污染查緝全年無休，維護空氣品質。

環保局提醒，這波境外濃度高且影響時程長，加上後續風速快速減弱，污染物將會滯留且混合著晨間濃霧，影響能見度，預計周五(4日)接近中午起逐漸緩和。提醒民眾出門活動或運動前，可先至台南市空氣品質監測網(https://tnair.wealert.com.tw/）查看空氣品質。（編輯：孫承武）1110302