高雄警逾600人疏導交通 籲勿轉傳停電原因假訊息

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄今天上午無預警大停電，市警局出動581名警力和50名義交疏導交通，目前已有56處路口恢復供電；市警局也籲大潭電廠異常為假訊息勿轉傳，目前刑大已進行社群媒體偵蒐。

高雄市政府警察局上午發布新聞稿說明，高雄大停電，多處路口號誌無法運作，警察局長黃明昭啟動危機應變機制，通報各轄區分局長坐鎮指揮線上警力、義交等民力投入疏導交通，目前已派遣581名警力及50名義交民力投入交通疏導工作，會一直持續至停電措施結束。另經台電搶修，目前已有56處路口恢復供電，燈號正常運作。

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針對高雄捷運及高雄輕軌全面暫停營運，市警局也在捷運R16左營高鐵站、R11高雄車站、O5/R10美麗島站增派員警加強安全巡守，捷運紅線2部列車（南下與北上）皆暫停於南崗山站與橋頭火車站之間，協助旅客自軌道疏散至南崗山站。高雄輕軌列車目前暫停於大公、鼓山路的輕軌軌道上，全部人員均已疏散清空。

另外，市警局也呼籲，網路流傳「因台電桃園大潭電廠6部機組出現異常，造成全台多處停電」訊息，經證實為假消息；此訊息是106年8月15日停電訊息，籲請民眾勿再轉傳相關假訊息，以免觸法。市警局刑警大隊已派員在網路及相關社群媒體偵蒐，遏止類似假訊息流傳。（編輯：陳仁華）1110303