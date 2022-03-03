全台大停電 彰化逾11萬戶停電、學生困電梯獲救

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全台3日發生大停電，彰化明道大學有學生受困宿舍電梯，校方獲報趕緊出動工作人員嘗試打開電梯門。（明道大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月3日

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）全台今天上午9時左右無預警大範圍停電，彰化鹿港鎮、埤頭鄉等多個鄉鎮無電可用，停電戶數最多11萬8000餘戶，隨後陸續恢復供電；另明道大學1名學生受困電梯，也順利獲救。

全台上午發生大停電，台電彰化區營業處人員告訴中央社記者，彰化縣和美鎮、伸港鄉、鹿港鎮及埤頭鄉等10多個鄉鎮部分停電，停電戶數最多時曾達到11萬8000多戶，不過上午10時50分左右，已全數恢復供電。

彰化縣消防局也發布新聞指出，彰化埤頭鄉明道大學有1名學生在停電時受困，消防局獲報出動消防員前往救援，校方工作人員及消防隊員合力將受困的印尼籍徐姓學生救出。

徐姓學生接受媒體聯訪時指出，他在宿舍搭電梯時突然停電，一開始很緊張，後來聽到外面有人叫他不要擔心，他才安心一點，也要謝謝學校人員和消防隊員協助脫困。（編輯：卞金峰）1110303