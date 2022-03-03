廖俊智獲以色列總理獎 盼以科研邁向淨零碳排

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中研院院長廖俊智（右）2021年2月獲得2020年以色列總理獎，以色列駐台北經濟文化辦事處2日為廖俊智舉辦慶祝儀式，由以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）（左）代表該國總理親自頒獎。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年3月3日

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）中研院院長廖俊智去年2月獲得2020年以色列總理獎，以色列駐台北經濟文化辦事處昨天為廖俊智舉辦慶祝儀式，廖俊智表示，希望運用各項科研成果，共同邁向淨零碳排的未來。

以色列以創新精神聞名全球，為了減少對石油的依賴，政府特別設立總理獎，鼓勵國內外科學家投入替代能源開創性研究。

廖俊智由於在生物能源領域領先全球的重大突破，去年2月獲得以色列總理獎，頒獎典禮去年11月在以色列特拉維夫舉行，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，廖俊智改為線上出席並致詞。

中研院表示，以色列駐台北經濟文化辦事處昨天也為廖俊智在台北舉辦慶祝儀式，由以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）代表該國總理親自頒獎。

廖俊智指出，近年來他的研究重點在結合生物及化學方法以減少二氧化碳，藉由重新設計代謝路徑，將二氧化碳等溫室氣體轉化成燃料或化學品，以便更有效地利用碳源，他希望運用各項科研成果，共同邁向淨零碳排的未來，解決全球暖化問題。

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中研院表示，在生物能源領域，廖俊智的研究包括結合基因編輯技術與人工演化，研發出世上第一株合成嗜甲醇菌，此菌可利用由溫室氣體轉換成的甲醇，生產出原料藥、燃料、人造樹脂材料，以及生物可分解性塑膠材料等，開闢新的綠色碳循環，也可使甲醇取代醣類，成為生物工程原料，避免占用糧食資源，研究成果後續也登上國際頂尖期刊「細胞」（Cell）。

昨日出席與會者包括科技部部長吳政忠、經濟部部長王美花，中研院副院長周美吟、副院長劉扶東、副院長黃進興等人，雙方對各項台以合作議題交換意見，尤其是能源方面的機會，同時也討論到世界局勢及當前烏克蘭的狀況。（編輯：陳政偉）1110303