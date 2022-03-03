世界最小廚師再登台 3D科技帶饕客探索食材淵源

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（中央社記者余曉涵台北3日電）「世界上最小廚師Le Petit Chef」體驗再度登台，這次「小廚師」與君悅酒店合作，用5道佳餚帶領探索食材淵源，結合沉浸式主題影像視覺，透過栩栩如生裸視3D科技與饕客互動。

吃飯不再只是吃飯，不少餐飲業者結合科技，要讓饕客吃飯也能變得有趣。

君悅酒店今天發出新聞稿宣布，世界上最小廚師Le Petit Chef第3集「最強主廚養成計畫」從3月5日起至8月31日在君悅酒店登場，執行總主廚陳萬欽率領宴會團隊設計5道式精品美饌，結合沉浸式主題影像視覺，透過栩栩如生的裸視3D科技與饕客互動，要帶來身歷其境感受藝術創作的絕美盛宴。

第3集的小廚師一開始將帶領饕客探索番茄的精彩歷史外，還帶著饕客共同臨賞梵谷、畢卡索、蒙德里安、達利、康丁斯基等大師鉅作，希望讓饕客看見色彩、圖型線條與食材交織的盤飾驚豔等。

除此之外，君悅酒店同步宣布，斥資百萬取得與英國Aardman阿德曼動畫公司授權，設置6間療癒可愛的笑笑羊主題房。

君悅酒店說，小廚師及主題房等活動，希望能觸及更多新的消費者目光，並為酒店首兩季全館營收較去年挹注15%以上成長。

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為了獲得民眾青睞，台北晶華酒店旗下的晶華軒則是推出多款新菜，晶華酒店港籍中餐廚藝總監鄔海明攜手中式點心行政主廚吳滿權，將過去僅限餐廳常客預訂的菜色納入常態性菜單當中，期望於滿足饕客味蕾的同時，也傳承粵菜料理的精神。

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