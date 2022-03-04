人工巢箱喜迎領角鴞寶寶 苗栗高商保育活教材

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）國立苗栗高商校園裝設3個人工巢箱，連續第2年迎來領角鴞夫婦入住，還孕育出1隻領角鴞寶寶，牠在夜間試飛一度不見蹤影，今天又在校園內被發現，吸引師生驚喜觀察呆萌模樣。

「沒有特別期待，沒想到牠們真的來了」苗栗高商校長黃國峰告訴中央社記者，109年5月在校園內安裝3處人工巢箱，隔年3月就迎來第1批領角鴞夫婦，經過一段時間離巢後，今年初又發現有第2批嬌客入住，這對新到訪的領角鴞夫婦還在巢箱內成功孕育出下一代。

黃國峰指出，領角鴞是中小型貓頭鷹，也是夜行性猛禽，剛孵出1個多月的領角鴞寶寶，3月2日深夜疑似想練習試飛，卻直接掉出人工巢箱，昨天找了1天都沒找到，本以為牠離巢單飛了，還一度感傷沒機會道別，結果今天上午，就有學生發現小傢伙棲身在導師辦公室前。

校方找了紙箱在內部鋪墊大量樹葉暫時安置領角鴞寶寶，期待夜間鳥爸爸、鳥媽媽將牠帶回；學生們下課時也就近觀察，看見領角鴞寶寶呆萌模樣直呼「超可愛」。

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黃國峰說，2年前參加環境教育人員認證研習，課程中得知台灣貓頭鷹是二級保育類動物，常以樹洞為巢，但自然樹洞因人類開發愈來愈少，有學者和保育人員透過製作人工巢箱進行相關研究，加上學校人員告知校園裡曾有領角鴞現蹤，於是萌生念頭，在校園樹上裝設人工巢箱、加入協助保育行列。

「我們只提供一個安全環境，沒有過多干預，也不會餵食」黃國峰表示，目前除加裝監視器隨時觀察巢箱洞口動態，也將影像紀錄公布在校園網站，希望成為校園生態教育活教材，為保育盡一分心力。（編輯：張銘坤）1110304

苗栗高商校長黃國峰2年前受環境教育課程啟發，在校內裝設人工巢箱，111年初第2批領角鴞夫婦入住，且孕育出下一代，不過剛出生不久的領角鴞寶寶疑試飛不慎掉出人工巢箱，被暫時安置在紙箱內。中央社記者管瑞平攝 111年3月4日