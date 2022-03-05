銀髮族車禍／電動代步行動輔具危險上路 竟成長輩奪命運具

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（中央社記者汪淑芬、余曉涵、陳清芳台北5日電）1名近百歲老翁駕著電動代步車，行經馬公市鎖港里農會超市前，遭到同向砂石車撞倒後送醫不治，澎湖父老記憶猶新，這件慘事突顯出電動代步工具給長輩方便，但管理不周又隨意上路，險象環生。

媒體報導也報導去年7月苗栗頭屋大橋前，有個83歲阿嬤遭後車碰撞，連人帶著電動代步車撞上路旁變電箱送命，2019年1月1名83歲老翁清晨從台中大甲開著電動代步車到苗栗苑裡，被後方來車輾斃。

還有2018年5月台南市接連有電動代步車被小貨車擦撞或路口側撞，分別有1名近90歲、1名70多歲老翁送命。

電動代步車在長輩之間愈來愈普及，常有晚輩花個新台幣2萬到10萬元購買孝親，有年紀的人也愛電動自行車（無腳踏板）或電動輔助自行車（有腳踏板），這些「微型電動車」入手容易，充電就能上路，但也一撞就飛。

微型電動車好方便 一撞就飛釀禍事

交通部道安會執行秘書吳木富說，警政署自2020年3月才開始註記電動代步器（含電動輪椅），當年高齡者使用電動代步器發生交通事故死亡的人數是3人，這只是新聞有報導的死亡事故，受傷重殘的案件不知有多少。

至於電動車自行車、電動輔助自行車也先後擠進銀髮族10大奪命運具榜上，去年1到去年11月高齡者電動自行車的車禍有1625件，造成23死，電動輔助自行車事故276件 ，奪走5條人命。

在苗栗擔任「路老師」的黃錦湧認為，有些老人家把電動代步車當摩托車騎，已夠危險了，還不遵守號誌，常常是紅燈時看左右無車就闖過去，還有的直接走在馬路中央，結果遭車輛撞上。

「路老師」是交通部自民國100年起開辦高齡者交通安全教育的一環，透過招募並訓練「路老師」，向高齡者宣講如何判別交通事故風險，以及正確的用路知識，如何安全使用電動代步車已列宣講重點。

其實，電動代步車是醫療電動代步器，依照藥事法及配套的醫療器材管理辦法管理，在衛生福利部社會及家庭署的輔具資源入口網，電動代步車和電動輪椅都被歸類在「動力輪椅」，屬於「個人行動輔具」，且長照2.0提供租賃補助。

按照交通規則，自行車、醫療電動代步器上路應走在人行道上，沒有人行道就要靠馬路邊走，然而，實際執行有困難。

交通部道路安全委員會109年的高齡者交通事故防制精進計畫就提到，許多城市或鄉鎮現階段缺乏完善及連貫的人行道，自行車與代步器被迫擠在車道，速度又很慢，讓人直捏冷汗。

此外，電動滑板車、折疊式電動車等代步工具，也游走在人行道或馬路邊，既不是衛福部醫療器材許可證的電動代步器，也不是交通規範的機動車、自行車，目前是灰色地帶的類運具，勸導無效，也只能當成行人違規開罰了事。

類運具遊走灰色地帶 比照行人管理還不夠

交通部公路總局長陳文瑞說，醫療器材範疇的合格行動輔具視為行人，如果違規，依道路交通管理處罰條例可裁罰新台幣300元，若是不合格的行動輔具，則是可視同使用非屬汽車或動力機械的動力載具，可開罰1200元至3600元。

從使用端提升使用行動輔具的安全性，道安會提出電動代步器安全指引，提醒民眾購買時要選購有後照鏡、照明設備、反光板、方向燈、後方警示燈等配備的行動輔具，上路時要遵守行人交通規則，例如在人行道使用；若無人行道，應靠邊行進；穿越路口須走斑馬線；不可穿越車陣空隙等。

從銷售端來看，淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，商家不能只強調子女買給父母就是孝順，更重要的是要提醒電動代步器不是車輛，只能走在人行道，沒有人行道的地方也要靠邊，若業者未盡告知責任，家人也忽視，高齡者使用電動代步器出門反而增加危險。

羅孝賢認為，長輩難免任性，總以為自己走過的路、吃過的鹽比後生晚輩多，很難溝通，宣導是一條漫長的路，但不能不做。（編輯：陳清芳）1110305