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汽油7日起大漲6角 95無鉛逼近33元逾7年新高

2022/3/6 12:13（3/6 13:07 更新）
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台灣中油6日宣布油價調漲，7日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.6元，95無鉛汽油參考零售價格為每公升32.8元。中央社記者張皓安攝 111年3月6日
台灣中油6日宣布油價調漲，7日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.6元，95無鉛汽油參考零售價格為每公升32.8元。中央社記者張皓安攝 111年3月6日
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）俄羅斯遭SWIFT制裁恐使原油供應中斷，引發國際油價飆漲。因應油價波動劇烈，中油加大油價平穩吸收漲幅至50%，不過7日凌晨零時起，汽、柴油仍各調漲新台幣0.6元，發油量最大的95無鉛汽油價格已逼近33元大關。

各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。

而發油量最大的95無鉛汽油價格已逼近33元大關，這也是2014年10月以來、逾7年新高。

台灣中油表示，俄羅斯遭環球銀行金融電信協會（SWIFT）制裁，恐使原油供應中斷、國際大油公司撤出在俄油、氣投資等因素影響，國際油價應聲大漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲11.79美元，新台幣兌美元匯率貶值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為10.18%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲3.0元及4.4元，為了維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.2元及2.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅，合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。

由於雙重平穩機制啟動，中油表示，汽、柴油共各吸收2.4元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.6元。

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中油表示，油價平穩措施至107年實施以來，這次首次啟動加大油價平穩吸收漲幅至50%的機制；後續若95汽油達到每公升35元以上時，擴大吸收至75%，不過油價平穩措施上路至今，還未走到這一步。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅來調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.4元及3.8元均由台灣中油吸收；累計111年至2月底止，台灣中油共吸收約16億元。（編輯：楊凱翔）1110306

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