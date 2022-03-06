桃園市無新增確診案 米迪幼兒園群聚已收斂控制

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市無新增本土個案，市政府表示，這代表群聚事件已收斂控制，市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區疫情監測。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，疫情指揮中心下午公布，桃園市無新增本土個案，另有5例境外移入個案，年齡介於30歲至47歲，其中2例為落地採檢陽性，2例為居家檢疫期間採檢陽性，1例為機組員自主健康管理期滿採檢陽性，對於社區風險低。

桃園市政府衛生局長王文彥在新聞稿中表示，米迪幼兒園群聚事件已經收斂控制，但市府仍持續監控社區疫情，並呼籲符合追加劑接種的民眾，儘速完成疫苗接種保障自我健康。

王文彥指出，有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗部分，桃園市第25期公費疫苗施打時間為8日及10日，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務，並開放符合資格民眾免預約到站接種，以提升民眾疫苗接種率。

王文彥說，市府持續進行社區健康監測，上午桃園社區採檢站採檢110人，累計已採檢11萬6920人，市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區疫情監測，也提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，都可到前往採檢站進行採檢。（編輯：李錫璋）1110306