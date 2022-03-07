布局國旅市場 寒舍集團新酒店品牌插旗台北

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（中央社記者余曉涵台北7日電）布局國旅市場，寒舍集團今天宣布，旗下新酒店品牌寒居酒店插旗台北松江南京商圈，111間客房規劃6種房型，19日起試營運，預計第2季正式開幕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響觀光產業，但不少民眾因邊境管制，將出國旅遊經費轉為國旅，讓不少飯店業者仍看好台灣市場。寒舍集團發出新聞稿宣布，繼跨足休閒度假酒店後，再推出全新精品風格酒店自有品牌寒居酒店。

寒舍酒店座落於台北松江南京商圈，是攜手大陸建設垂直共構精品飯店寓邸，建築外觀引進愛馬仕御用團隊「法國RDAI事務所」，打造RDAI於全球唯一設計的精品飯店住宅。

寒舍酒店樓高共24層，1樓至10樓為飯店區域，委託由專門設計高端酒店的奧必概念合作，包含2樓BeGood餐廳、10樓健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱，3至10樓為客房樓層，111間客房，共規劃有6種房型，含2間套房及4款基本房型，定價新台幣1萬2000元至3萬8000元。

寒舍集團表示，客房內皆配置有大面落地窗、席夢思頂級舒眠床、人體工學乳膠記憶枕、寬敞浴室內享有浸泡浴缸和獨立淋浴間，以及客房樓層皆設有氣泡水機供房客取用。

餐飲部份，寒舍集團說，寒舍酒店BeGood餐廳，與米其林一星主廚林明健合作設計規劃，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊，希望傳遞「好食、好感、好心情」的品牌理念，提供創意料理、麵包點心、輕食三明治、冷壓果汁與健康果昔等。

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寒舍集團說，寒舍酒店19日起試營運，預計今年第2季正式開幕，即日起開放預約訂房，試營運期間推出開箱體驗價「寒居精選」純住房專案。另外配合餐廳4月1日起試營運，也推出米其林住房專案「寒居星饗」。

另外，遠雄集團旗下的台中悅樂酒店將在23日開幕，全棟共計41間客房，涵蓋雙人、4人及特色的背包客鋪位房型，由於街區融合豐富歷史建物與新潮流文化，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格，目前也舉辦活動招募飯店試住員。（編輯：管中維）1110307