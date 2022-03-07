消保處抽查電熱毯 逃檢、電磁干擾超標各1件

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）天氣寒冷，民眾常會購買電熱毯保暖。消保處今天公布市售電熱毯品質安全檢測及標示查核結果，10件中有5件不合格，其中有1件逃檢，另1件則是電磁干擾測試超標，恐危害安全。

電熱毯是民眾在氣溫驟降時經常使用的生活用品，行政院消費者保護處召開記者會，公布採樣市售電熱毯10件進行品質檢測及標示查核的調查結果，結果在品質檢測有2件不符規定，標示查核則有5件不符規定。

在標示查核部分，有2件商品不符合商品檢驗法，缺失態樣為沒有商品檢驗標識及標示生產日期並非實際生產日，另外也有5件商品不符合商品標示法，主要缺失為未正確標示製造年份。

至於在品質檢測部分，缺失樣態為電源線插頭刃片無開孔以及電磁干擾測試超標。消保處簡任消費者保護官王德明告訴中央社記者，電磁干擾測試超標為「臺製精品超導電熱毯」產品，這件是已經上架販售的商品，但抽查時卻發現有電磁干擾測試。

王德明提醒，過去曾有裝心律調節器的民眾使用有電磁波干擾的電器時，有身體不適的情況發生，提醒民眾注意。

另外，王德明也提到，有一件在MOMO購物網販售的中國製「雙人電熱毯」產品有逃檢違規事實，一般輸入商要將商品上架販售時，必須接受商品檢驗，但這件卻沒有檢驗、無商品檢驗標識，且抽查又發現有電源線插頭刃片無開孔的缺失。

王德明指出，電熱毯是強制檢驗商品，在完成檢驗程序並貼附商品檢驗標識後，才能於市面上販售，這次「品質項目」經檢測不符合規定且涉及逃避檢驗者，標準局將依商品檢驗法規定，處新台幣25萬元以上250萬元以下罰鍰，並依同法通知報驗義務人限期回收或改正。

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至於未涉及逃檢者，則將依商品檢驗法規定廢止其商品驗證登錄，並依同法規定，通知業者限期回收或改正，違者將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

在「標示項目」經查核違反商品檢驗法部分，標準局也已依法律規定通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依規定廢止其商品驗證登錄，而違反商品標示法部分，經濟部中辦已移請地方主管機關依同法第15條規定查處並通知業者限期改正，若屆期未改正，將處2萬元以上20萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1110307