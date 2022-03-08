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高中早自習將開放自由參與 民團盼未來擴及國中

2022/3/8 11:35
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（中央社記者許秩維台北8日電）教育部今天宣布，高中至少4天早自習由學生自主規劃運用，8月起實施；台灣青年民主協會對此給予肯定，並建議研議配套措施，落實相關規定，未來也希望能擴及國中生。

教育部今天宣布已修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，每週全校集合活動（如朝會）最多1天，至少4天早自習時間由學生自主規劃運用，8月1日起實施。

台灣青年民主協會發布新聞稿，對教育部降低朝會次數、開放學生自主參與早自習、全國一致適用等3大方向予以肯定；早自習自由參與是討論台灣學生在校時間過長的第一步，取消全面強制早自習，並非廢除這段時間，而是將更多時間還給學生自主規劃利用。

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雖然新規定保留每週最多1天朝會時間，但青民協認為，朝會宣達訊息的功能低落，呼籲各校盡可能減少或取消朝會次數，以更有效益方式向學生傳達訊息；也提醒教育部研議相關配套措施，讓學校不分公私立都可落實，不要發生「教育部訂一套、學校做一套」的情形。

在高中實施早自習自由參與後，青民協也希望，教育部及地方主管機關下一步能讓國中生也有自由參與的權利；未來調整課綱或學習時數時，應朝減少學生在校時間的方向規劃，確保兒權公約保障兒少的休息、休閒權能落實。（編輯：張芷瑄）1110308

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