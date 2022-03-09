全教總籲校長遴選不能只填1校 教部：現制較彈性

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全國教師工會總聯合會9日舉行記者會，理事長侯俊良（右）會中呼籲改善高中校長遴選制度，規範校長應選填2到3校，避免預先喬好「一個蘿蔔一個坑」。左為全教總高中職委員會主委張瓊方。（全教總提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）全教總今天召開記者會，呼籲改善高中校長遴選制度，規範校長應選填2到3校，避免預先喬好「一個蘿蔔一個坑」，讓學校沒得選。教育部則認為，校長要對所選學校負責，現制較有彈性。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，理事長侯俊良指出，高中校長改為遴選制，是為杜絕「官派」的弊端，但近年實施下來，卻因校長協會提供類似介聘的平台，預先讓校長們進行志願協調，導致出現「一個蘿蔔一個坑」的狀況，牴觸了遴選精神。

全教總高中職委員會主委張瓊方也認為，校長遴選本是「以校為本」，近年卻被扭曲成「以校長為本」，反而接近教師的介聘制度。

全教總建議修正「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」第5條，將原先的3階段遴選改為2階段，避免過度保障現職校長優先權。另也建議修改第8條，從應選填「1到3所」改為「2到3所」，讓各校都可從複數校長候選人中遴選。

對此，教育部今天晚間以文字回應媒體指出，高中校長遴選辦法第5條規定的「延任及連任、轉任、新任」3階段遴選，只是為了讓遴選順序明確，各縣市執行多年，目前沒有反應相關問題。教育部將持續蒐集各方意見，納入日後修法研議。

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至於高中校長遴選辦法第5條，教育部表示，過去曾規定要選「2到3所」學校，但後來邀集各方代表研商，考量現職校長申請參加遴選，屬個人意見表達，且要對所選的學校負責。現制規定可選「1到3所」，較具彈性，且給校長更大的空間。

教育部也提到，現行制度下，校長若只選填1校，而該校的校長遴選委員會未同意連任或轉任，這名校長可選擇退休、參加新任校長遴選，或是回任教師。（編輯：陳政偉）1110309