壹電視、年代新聞期中評鑑 NCC有條件過關

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（中央社記者蘇思云台北9日電）新聞台每3年會有一次期中評鑑。NCC今天決議，壹電視新聞台、年代新聞期中評鑑「合格」，並提出修正編輯室公約促進勞動權益、設置專職編審2到3人、自律委員會議紀錄應公開等3項負擔。

新聞台衛星廣播電視執照為期6年，每3年會有一次期中評鑑。國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查「壹電視新聞台」、「era news年代新聞」營運計畫執行情形評鑑案，評鑑期間為2017年中到2020年中，並列相關總評意見作為下次換照重點審查項目。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，最主要提出3項負擔跟2項行政指導。負擔包含，第一，修正既有編輯室公約，促進公約條文跟勞動權益連結；第二，兩家公司應分別設置不擔任其他職務的專職編審2到3人，並應確保獨立行使職務。

第三，為確保內部自律規範機制的組成與運作，新聞台自律委員會議應逐字或詳細記載會議個別委員發言及討論過程，並定期在公司官網公開，以符合衛廣法第22條意旨。

翁柏宗表示，考量新聞台扮演重要角色，提出2項行政指導。第一，落實勞動法遵事項、秉持多元原則及編業分離等製播方針、針對公平原則、事實查證、編輯室公約等進行教育訓練、公開參與政府採購標案資訊、增加公司投資及人力聘用等事項作成共同行政指導事項。這項行政指導也適用所有新聞台。

第二，2個頻道在頻道定位有差異，翁柏宗表示，壹電視族群較為年輕，年代新聞比較是中高年齡族群，頻道也要區分使用素材等，分別行政指導二頻道新聞製播及節目規劃應有所區隔、落實營運計畫內容。（編輯：潘羿菁）1110309