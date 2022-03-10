長者打疫苗禮券加碼首日 台中外展站施打率近3成

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（中央社記者蘇木春台中10日電）今天起65歲以上民眾打疫苗，可領取價值500元禮券，台中市政府今天開設外展接種站，但施打率不到可施打的3成。醫師建議，面對變異株疫情，疫苗至少要打3劑才有效。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，鼓勵65歲以上尚未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾接種，凡接種第1至3劑者，各地方政府自3月10日至4月10日可加碼提供價值500元以下衛教品。

今天是加碼首日，台中市衛生局上午在南屯區文心森林公園、沙鹿區慈濟功德會開設外展接種站，共開放400劑供民眾施打莫德納疫苗，但經統計只有111人到場施打，施打率約28%。

台中市衛生局告訴中央社記者，截至今天上午8時，台中市疫苗第1劑接種人數為244萬4573人，全人口涵蓋率為86.99%，完成第2劑接種人數為227萬6200人，第2劑涵蓋率為81%，第3劑（追加劑）接種124萬3411人，第3劑涵蓋率為44.25%。

衛生局指出，11日至13日仍持續開設外展接種站，民眾不須預約可隨到隨打，或是前往合約醫療院所施打，施打地點可上「台中市衛生局-健康小衛星」臉書粉絲團查詢。

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疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天接受媒體聯訪時表示，因應Omicron變異株疫情，疫苗施打至少要3劑才會有效果，民眾施打的疫苗大部分為mRNA技術疫苗，因半衰期較短，甚至未滿3個月就降低一半保護力，因此建議至少要施打3劑。

黃高彬說，特別是有免疫缺陷者，或是相關潛在疾病者，強烈建議基礎至少要打3劑以上，再施打第4劑，保護力才會夠。（編輯：謝雅竹）1110310