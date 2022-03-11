3成高中開放外食 教育部盼學校循民主程序溝通

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（中央社記者陳至中台北11日電）越來越多高中生向學校爭取開放訂購外食，根據最新統計，教育部主管的公私立高中職已有3成開放，教育部提醒學校要循民主程序，取得親、師、生共識。

每天中午時段，台北市北一女中校門口都會擠滿外送員。學生吃膩了學校的便當、餐廳熱食，偶爾想換一換口味，外送平台訂餐蔚為風潮，但也不是每一所學校都開放外食。

台灣青年民主協會昨天夜間在臉書發文指出，外食議題受到高中生高度關注，主因是校內合作社提供的商品多樣性低，口味不符期待。但許多學校以食安、環保、交通等理由禁止，目前只有24%高中開放外食，其中約4成學校有建立「安心店家」名單，方便學生挑選。

教育部今天傍晚以文字回應媒體指出，110學年度教育部國民及學前教育署主管的公私立高中職，已有3成開放學生訂購外食。

教育部在民國109年頒布「有關校園開放外食訂購各面向之建議及優良範例」，提醒學校訂定外食管理機制時，要留意自主管理、食安衛生、交通管制、垃圾環保等4大面向。決策前要循民主程序妥善溝通，取得親、師、生共識，並強化校內自主管理作為。

高中生已接近成年，教育部建議學校討論外食規範時，應加強正確飲食觀念、建立良好飲食習慣，並適時宣導餐飲安全、衛生，一同為食安把關。

台灣青年民主協會建議，各校學生組織爭取外食時，可先透過發放問卷、模擬公投等方式調查意見，進而由學生代表在校務會議提案，與校方一同討論配套措施，也可爭取先一週試辦一天。（編輯：陳政偉）1110311