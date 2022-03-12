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教長：全國中小學教室 夏天前都會安裝冷氣

2022/3/12 14:51
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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）教育部長潘文忠今天在嘉義縣永慶中學表示，今年夏天到來之前，全國所有的中小學教室都會裝冷氣，讓老師、學生有舒適的學習場合。

行政院長蘇貞昌2020年7月時表示，他兌現總統蔡英文的承諾，2年內全國中小學全速推動裝設冷氣。

教育部長潘文忠今天到嘉義縣永慶中學參加教師專業成長研習活動「夢的N次方素養工作坊」致詞說，在今年夏天到來之前，全國所有的中小學教室都會裝冷氣，讓老師、學生有個舒適的學習場合。

潘文忠表示，在中央與地方一起努力下，像嘉義地區的師生今年一定可以感受到教學環境改善，謝謝蔡總統與蘇貞昌的支持。

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潘文忠說，教師們自主、自願利用自己的時間，參與研習非常了不起，「夢的N次方素養工作坊」不僅增進老師的教學方法，也反映教育上的問題，如偏鄉學校人力不足等，讓教育部得以改進。

「夢的N次方素養工作坊」發起人南投縣爽文國民中學教師王政忠表示，工作坊在教育部支持下，已進入第8年，感謝教育部聽到歷年來教師的建言，制訂「偏鄉教育展條例」，讓中小學合理員額逐年到位，支持教師自主專業社群發展。（編輯：郭諭儒）1110312

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