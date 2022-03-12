疫情趨緩 確診停課期程由14天減為10天

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（中央社記者陳至中台北12日電）疫情趨緩，教育部調整停課標準，停課期程由14天縮短為10天；中小學全校停課標準由「一校2位以上師生確診」改為「一校2班以上有師生確診」，但各縣市可以有更嚴格的規範。

中央流行疫情指揮中心2月24日記者會宣布，為與國際接軌並兼顧維持國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，3月7日零時起，入境居家檢疫從14天縮短為10天。

由於檢疫期調整，許多校園防疫的期程也都相應縮短，例如教育機構、圖書館出現確診者的應變措施，非密切接觸者的健康檢測天數便是由14天縮短為10天。

教育部今天發函指出，根據指揮中心近期簽核函文，將停課期程由14天縮短為10天。不過各縣市可能會有更為嚴格的標準，停課天數要依照學校所在縣市的規定。

除了停課期程外，其餘標準改變不大，不過高級中等以下學校原本是班上有1名師生確診，全班停課；一校有2名師生確診，全校停課。新的規定改成一校有「2班」以上師生確診，全校停課。

教育部主任秘書廖興國接受中央社電訪表示，會有上述調整，主要是因應Omicron變異株的特性，確診者病情不像之前流行的變異株那麼嚴重。但考量若已出現「跨班感染」，仍需要特別注意，因此規定同校若有2班以上師生確診，全校須停課10天。

大專校院部分，有1名師生確診，則該人所修課（授課）程都要停課；有兩名師生確診，則該校（校區）停課。（編輯：管中維）1110312