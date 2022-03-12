北市30多歲女染疫 雙北家庭群聚累計4人確診

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（中央社記者張茗喧台北12日電）雙北市COVID-19家庭群聚擴大，今天北市再增1名30多歲女性確診，這名女性曾於2月27日接觸染疫個案，經擴大採檢確診，整起群聚累計4人染疫，感染源有待疫調及基因定序釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿宣布，國內新增1例本土病例以及61例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，今天的本土病例與雙北市家庭群聚相關，是一名住在台北市的30多歲女性（案21359），曾於2月27日接觸案21295，經擴大採檢確診、Ct值28。

莊人祥說，這起雙北市家庭群聚累計4人染疫，感染源仍有待基因定序及後續疫調持續釐清。

莊人祥並指出，今天新增境外移入個案為37例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南及加拿大（各6例）、泰國（5例）、斯里蘭卡（4例）、香港（3例）、澳大利亞、巴西及美國（各2例）、巴拿馬、日本、蒙古、印尼、尼加拉瓜、印度、新加坡、墨西哥及英國（各1例）移入，另22例調查中。（編輯：陳政偉）1110312