4機師聲請提審成功 可返家1人1戶居家檢疫

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機組員檢疫7日起放寬且允許1人1戶，但能回家的機組員寥寥無幾，4名機師向地院提審，成功返家居家檢疫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳欣紜、汪淑芬、張茗喧台北12日電）機組員檢疫7日起放寬且允許1人1戶，但能回家的機組員寥寥無幾，4名機師向地院提審，成功返家居檢。機師職業工會今天說，預計下午5時前再送其他提審聲請。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前放寬機組員檢疫規定，3月7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從5+9改為5+5，即5天居家檢疫加上5天自主健康管理，可1人1戶，搭配密集採檢，但入住防疫旅館或公司宿舍者，入境時可少做1次PCR。

不過，新制上路之後能返家居家檢疫的機組員卻寥寥無幾，桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，指揮中心已經明定機組員可以返家居檢，但相關單位卻因技術問題而讓機組員失去1人1戶返家居檢的權利，因此有4名機師聲請提審。

李信燕說，很高興昨天法官認同程序上有違法，認為防疫作為同時也必須顧及基本人權，在機組員已符合條件、有簽切結書情況下，就應該讓機組員返家居家檢疫，因此裁定釋放機組員回家居檢。

李信燕表示，目前工會正在持續收集機組員回報的案件，預計再提出5至10件提審聲請，下午5時前會確認最終數量並送件。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，指揮中心自3月7日鬆綁機組員檢疫規定時，就曾明訂機組員家戶只要符合1人1戶條件，就能在切結後回到家中進行居家檢疫。

莊人祥說，目前一般民眾若想1人1戶居家檢疫，也是採取同樣方法，先簽切結再由民政單位抽查，機組員檢疫規定之所以引發爭議，應該只是有些技術問題，導致各界誤解，會請民航局持續督導航空公司在機組員檢疫期間落實訪查，以兼顧機組員選擇檢疫地點的權益及社區防疫安全。

華航表示，遵照指揮中心規定辦理機組員檢疫防疫措施，即日起符合1人1戶檢疫條件、且完備申請切結程序的機師，都可返家1人1戶居檢，並依規執行返家前PCR檢測；如無法符合1人1戶條件者或是依照個人意願，公司會安排入住防疫旅館。

華航說，自3月7日機組員檢疫新制實施以來，已安排約30名機組員返家1人1戶居檢，後因執行細節須與民航局磋商而暫緩，現依檢疫新制續行，相關作業及補充資料將陸續送民航局備查。

長榮航空表示，會依照主管機關公布的最新機組員防疫規範，落實居家檢疫措施，開放機組員申請1人1戶居家檢疫。

據了解，民航局原本希望航空公司提報機組員1人1戶執行作業規範後，再開始新的居檢規定，但因法院已有判決，民航局表示，尊重司法。

長榮、華航共4名機師向桃園地方法院聲請提審，獲裁定可從防疫旅館回家進行1人1戶居檢。桃園地院表示，由於疾管署與民航局有疏失，拘禁處分的原因及程序不合法。（編輯：管中維）1110312