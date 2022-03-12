4機師提審成功返家1人1戶居檢 法院：拘禁原因及程序不合法

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（中央社記者葉臻桃園12日電）長榮、華航共4名機師向桃園地方法院聲請提審，獲裁定可從防疫旅館回家進行1人1戶居檢。桃園地院今天表示，由於疾管署與民航局有疏失，拘禁處分的原因及程序不合法。

中央流行疫情指揮中心公布，3月7日起入境返台的機組員只要有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑滿14天，改採5天居家檢疫（需至防疫旅宿居檢）+5天返家自主健康管理；若家戶符合1人1戶檢疫條件者，得由航空公司在入境日安排PCR檢驗後，於家戶內續行上述檢疫措施。

桃園地方法院今天發布新聞稿表示，聲請提審的4名機師均已完整接種3劑疫苗滿14天，且抗體檢測陽性，並均表明可以1人1戶進行居家檢疫，也都提出申請及出具切結書，並願接受PCR檢驗通過後，在家戶內續行上述檢疫措施，可見4名機師客觀上已符合1人1戶的檢疫條件。

桃園地院表示，然而航空公司卻沒有在這4名機師入境時為他們安排PCR檢驗，導致他們失去1人1戶居家檢疫的機會，顯為權力的濫用，而疾管署與民航局分別為防疫及航空的主管機關，也未對此情形積極加以監督管理，也有疏失，導致這4名機師不得不前往防疫旅館進行居家檢疫，因此認定疾管署對4名機師所為拘禁處分的原因及程序不具合法性。

桃園地院表示，審酌疾管署命機師至防疫旅館進行居家檢疫處分的程序為不合法，因此依法，4名機師應自防疫旅館中予以釋放。

桃園地院同時裁定疾管署與民航局應對這4名機師實施1人1戶的居家檢疫防疫措施，4名機師仍須完成1人1戶所需的檢測及相關檢疫程序，後續也需配合採檢及相關措施，如有違規者，相關單位仍得依法對4名機師進行裁處；本件不得聲明不服。（編輯：張銘坤）1110312