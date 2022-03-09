機組員檢疫取消1人1戶？民航局澄清

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（中央社記者余曉涵台北9日電）機組員檢疫從3月起放寬且允許1人1戶，但國籍航空被投訴暫停機組員返家居檢。民航局今天澄清，未通知取消1入1戶居檢，可能是需要事先申請、且由航空公司查核後才能執行，因此發生時間落差。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自3月7日起接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫及自主健康管理天數從「5+9」改為「5+5」，短程航班則從7天自主健康管理改為自我健康監測，且機組員可1人1戶返家居家檢疫。

相關規定才剛上路，就有機組員反映，國籍航空公司要求機組員不得返家居家檢疫，仍需入住防疫旅館或公司宿舍。

對此，民航局強調，機組員居家檢疫規定放寬後，前2日已有30多人採1人1戶模式執行居家檢疫，絕無「民航局通知取消」情況。

民航局長林國顯今天在立院接受媒體聯訪表示，基本是7日起就可以1人1戶居家檢疫，但規定非常嚴格，除了不能與其他人同住外，還需事前跟公司申請，因為航空公司需要負責查核。

林國顯指出，機組員1人1戶居檢期間，航空公司必須查核是否符合規定，還要電話關懷；在查核部分，公司必須要先規劃並向民航局申請，從公告到實施的準備時間較短，可能航空公司還需要花時間決定如何查核到位。

長榮航空回應，依照最新機組員防疫規範，持續接受1人1戶的居家檢疫申請，待收到主管機關頒布的相關細則後，會再通知組員開始實施日期。

中華航空則回應，遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理機組員檢疫防疫措施，如無法符合1人1戶檢疫條件者，則安排入住防疫旅館。

華航表示，檢疫執行必須搭配完善配套措施，華航依照民航局要求，在機組員同意下執行住所確認等實施要件，機組員可依個人意願選擇1人1戶或防疫旅館。（編輯：陳清芳）1110309