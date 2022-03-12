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疫情10/300

北市增1本土匡列3人居家隔離 足跡涵蓋中正、萬華區

2022/3/12 16:02（3/12 16:20 更新）
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台北市12日新增1例本土個案，衛生局表示，已匡列3名密切接觸者居家隔離，個案足跡至中正及萬華區。（台北市政府提供）
台北市12日新增1例本土個案，衛生局表示，已匡列3名密切接觸者居家隔離，個案足跡至中正及萬華區。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市今天新增1例本土個案，衛生局表示，已匡列3名密切接觸者居家隔離，個案足跡至中正及萬華區，包含小南門福州傻瓜乾麵延平總店、健誠大藥局、財哥福州麵等。

中央流行疫情指揮中心今天公布，雙北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚案新增1例個案（案21359），為30多歲女性，Ct值28，整起群聚累計4人染疫。

台北市衛生局隨後發布新聞稿指出，這名個案曾在2月27日與2名非同住家人（案21295、案21296）在家中接觸，目前無症狀，已匡列密切接觸者3人居家隔離，採檢結果2人陰性、1人檢驗中。

衛生局表示，個案曾在7日到過小南門福州傻瓜乾麵延平總店，8日到利來鮮果豆花冰品專賣店、健誠大藥局，9日到財哥福州麵，11日到環南綜合市場戶外空地，相關足跡都已經完成環境清消，提醒自覺可能接觸的民眾進行自我健康監測。

此外，針對這起家庭群聚案其餘3名個案的採檢狀況，衛生局表示，密切接觸者7人皆為陰性，擴大採檢17人陰性，另有63人檢驗中。（編輯：方沛清）1110312

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