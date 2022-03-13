飯店攜手航空業 帶旅客偽出國到日本

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（中央社記者余曉涵台北13日電）COVID-19疫情影響下，已經實施邊境管制超過2年，也推出不少偽出國活動，就有飯店業者今年再度攜手航空業，要讓旅客彷彿造訪日本福井及奄美大島。

疫情影響下，台灣已經實施邊境管制超過2年，雖然近期已逐步鬆綁，但仍有不少業者看好偽出國旅遊商機。

台北老爺酒店宣布再度與日本航空合作推出空中饗宴系列專案，且這次首創2梯次、分別帶旅客前往福井縣、奄美大島，感受南北兩地截然不同的旅遊風情。

台北老爺酒店說，像是到福井縣遊覽越前城、感受北陸歷史文化之美，還有越前和紙手作體驗，完成的繪馬作品，還會後續寄往日本，放於日本神社進行祈福；也要帶旅客到奄美大島探索Ayamaru岬、品嚐鄉土料理雞飯，現場也將與工藝職人連線，帶旅客進行和風帕結體驗活動。

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另外，不少旅客在春季會造訪日本欣賞紫藤花，現在不用出國在台灣也能欣賞美景，台北晶華酒店集團旗下的礁溪晶泉丰旅與武陵富野渡假村攜手合作，推出相關住房專案，要讓旅客能賞花季美景，也能放輕鬆泡湯。

位於台中的武陵農場為全台賞紫藤花必訪景點之一，其中武陵遊客中心、武陵茶莊、武陵山莊、文物館都是美拍紫藤花打卡熱點。除了一般常見的深色紫藤花外，武陵農場還有台灣罕見的白紫藤花，3月下旬至4月時前往武陵農場就有機會能夠同時欣賞到2種不同的紫藤花，擁有秒飛日本彷彿置身國外之感。（編輯：張芷瑄）1110313