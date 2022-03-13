新北祭重罰15萬元及檢舉獎金 防比特犬遭棄養

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新北市動保處表示，中央公告指定禁養、輸入比特犬後，陸續有比特犬遭棄養，為遏止比特犬飼主棄養，將以危害公眾安全從重處分，經查獲將處最高新台幣15萬元罰鍰，民眾檢舉可獲罰鍰50%的檢舉獎金。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市動保處表示，中央公告指定禁養、輸入比特犬後，陸續有比特犬遭棄養，為取締棄養，棄養飼主將被處最高新台幣15萬元罰鍰，檢舉可獲獎金7萬5000元，全民共同杜絕棄養。

新北市政府動物保護防疫處今天指出，農委會公告比特犬自3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，於民國111年3月1日前已飼養比特犬的飼主應於112年2月28日前完成登記備查才能繼續飼養，違者開罰，並得沒入犬隻。

動保處表示，3月2日接獲民眾通報林口區頂福里有1隻比特犬遭遺棄，6日晚間在三重區新北大道附近發現有1隻比特犬遭栓在電線桿上棄養。經查2隻比特犬都未植晶片，目前安置在五股區動物之家。

動保處指出，已沿線訪查附近住戶及協請警方調閱監視器畫面，也呼籲飼主盡速前往五股動物之家領回犬隻，棄養動物於法不容，尤其比特犬是攻擊性犬隻，屢屢在社會上發生公安事件，攻擊後果非常嚴重，為遏止比特犬飼主棄養，新北市將以危害公眾安全從重處分，經查獲將處最高新台幣15萬元罰鍰。

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動保處表示，為鼓勵全民共同嚴抓杜絕棄養，民眾只要提供事證成功幫助查獲棄養者，順利開罰，將依據檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法，可以得到罰鍰50%的7萬5000元檢舉獎金。

動保處指出，目前提供「比特犬終養專案」，包含絕育補助、媒合獸醫師到府醫療、提供免費寵物登記、開設犬隻訓練課程、比特犬專屬運動區、到府輔導飼養方式、終身免費醫療諮詢、終身免費狂犬病疫苗注射及動物往生提供免費火化服務等措施，以鼓勵飼主終養比特犬一輩子。（編輯：戴光育）1110313