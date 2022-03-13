慶國際數學日 科教館邀民眾完成一π即合鑲嵌畫

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（中央社記者許秩維台北13日電）科教館今天表示，每年3月14日為國際數學日，為慶祝國際數學日，今年首次嘗試以圓周率符號π的圖形設計鑲嵌畫，邀民眾著色並完成3140張π組合而成的藝術作品。

台灣科學教育館新聞稿指出，為響應國際數學日，全球最大的數學專業團體、國際數學聯盟號召全球超過107個國家舉辦數學相關活動，向大眾宣傳日常生活中數學的美麗和重要性。

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2022年國際數學日的主題是「數學聯合國」，科教館也邀集全台灣數學組織、知名數學科普社團，於3月12、13日舉行一系列慶祝活動，包括微積分舞台劇、數學雜耍表演、各式有趣的數學體驗攤位，希望顛覆大家覺得數學好難的刻板印象。

科教館提到，今年嘗試以圓周率的π設計鑲嵌畫，邀民眾著色並完成3140張π組合而成的藝術作品，並於今天下午3時14分由現場觀眾舉牌揭曉全球首創的「一π即合」鑲嵌畫，作品也將上傳國際數學聯盟發起的照片挑戰活動，為台灣響應國際數學日留下新的里程碑。（編輯：張芷瑄）1110313