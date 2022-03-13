早安世界》俄軍緩慢進逼首都 澤倫斯基：烏克蘭持續邁向勝利
俄軍緩慢進逼首都 澤倫斯基：烏克蘭持續邁向勝利
俄軍入侵烏克蘭的行動進入第3週，烏國總統澤倫斯基接連發表談話以凝聚民心。他在11日表示，烏克蘭對抗入侵的戰爭已達「戰略轉折點」，且持續邁向勝利。俄羅斯攻擊主力在基輔北邊道路上停滯不前，西方分析家認為俄方最初的閃電戰計畫失敗，但美國民間企業馬薩爾科技的衛星影像分析顯示，俄軍持續向基輔推進，並以砲兵攻擊住宅區。英國國防部也表示，俄羅斯似乎在為未來幾天新一波攻勢做準備。另外，根據中東之眼報導，敘利亞政府軍一個臉書非公開群組出現招聘與烏克蘭部署相關職缺的廣告，疑似與先前俄羅斯招募中東傭兵有關。（看完整報導）
北約將派3萬兵力赴挪威演習 離俄羅斯邊境僅數百公里
北大西洋公約組織及夥伴國3月14日至4月1日將於挪威展開演習，將有來自27國約3萬名軍人、200架飛機和50艘船艦參與，這是北約部隊今年以來最大規模的演習，地點距俄羅斯邊境僅數百公里，假定目標是援救己軍。這次演習早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就已安排，如今因為這場戰事更顯重要。參與本次演習的北歐國家瑞典和芬蘭並非北約成員，但與北約的合作愈來愈密切。（看完整報導）
俄羅斯反戰民眾離境避難 芬俄邊境湧入人潮
俄羅斯入侵烏克蘭之後遭國際社會撻伐制裁，反對戰爭又無力反抗的俄國民眾紛紛湧入鄰近國家，躲避國際制裁後果以及蒲亭的獨裁統治。芬蘭國家廣播公司報導，目前芬俄之間的Allegro列車開往芬蘭方向的班次全開、載客人數爆滿，車票也水漲船高，而往俄羅斯方向的列車幾乎都是空的。許多不同意這場戰爭的俄國民眾選擇離境，除此之外，也有人是因為擔心蒲亭接下來將頒布戒嚴令而避走他國。（看完整報導）
俄烏戰事氖氣斷供恐加劇晶片荒 經部：台企有安全庫存
烏克蘭是全球半導體產業重要原料氖氣的重要來源，業界擔心供應恐因俄烏戰事中斷。經濟部11日對此表示，台灣企業有安全庫存，短期內供應無虞。專家分析，台韓等半導體廠氖氣及其他混合氣體用量大，烏克蘭南部的克里米亞半島在2014年遭俄軍占領時，台灣與韓國廠商就率先對特殊氣體採取分散風險彈性化與貨源供應多元性措施，以降低曝險程度。但歐美中小型半導體整合元件廠的曝險程度較高，恐讓物聯網和車用電子晶片出現長短料狀況。氖是半導體製造過程的關鍵原物料，近7成是靠烏克蘭供應，它的價格飆升將使晶片生產成本隨之升高。（看完整報導）
當選總統隔天就與日相通話 韓媒：尹錫悅欲重塑對美日中關係
韓聯社報導，有別於即將卸任的文在寅總統，尹錫悅在當選韓國總統的隔天就與日本首相岸田文雄通話，並接見中國與美國駐韓大使，暗示將重塑與美、日、中的「四強外交」基調，傾向「美國優先」，不會沿襲前朝限制在韓國部署更多「薩德」反飛彈系統或不與美日建立軍事同盟的「三不」政策，而韓國對中國的態度是否轉趨強硬也備受關注。（看完整報導）
美政府支出法案生效 規定官方地圖以不同顏色標示台灣與中國
美國總統拜登11日正式簽署2022財政年度支出法案生效，其中有條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，未來台灣在美國官方地圖上的顏色將與中國不同。法案並規定政府應撥款136億美元援助烏克蘭，用於援助難民、供應武器與支持東歐的北大西洋公約組織盟國。（看完整報導）
中國27個省市區出現疫情 單日確診逾1500例
中國已連續5天新增本土病例破500，12日更超越1500例。陸媒報導，已有27個省市區出現疫情，僅剩江西、寧夏、新疆、西藏維持清零。隨著疫情升溫，官方決定除了核酸檢測，也增加抗原檢測，國家藥監局批准5款COVID-19抗原自測產品上市，可透過零售藥店、網路銷售平台等管道，自行購買檢測。抗原檢測一般用於急性感染期，但不能作為病毒感染的確診依據，核酸檢測依然是COVID-19的確診依據。（看完整報導）
美國國會智庫報告：應關注中國恐以民船商船犯台
根據美國國會研究處的報告，近年來中國雖打造航空母艦與兩棲登陸艦，但更應關注共軍運用民船和商船對台執行兩棲登陸作戰的可能。文章指出，自2019年以來，中共遠洋運輸公司的貨輪「棒棰島號」，已配備經過改裝的登陸跳板，能夠在近岸讓兩棲裝甲車上下船。新美國安全中心表示，共軍致力把民用渡輪當作兩棲運輸工具，試圖將商船整合到兩棲攻擊部隊的一環。如果成功，中共可能會消除侵犯台灣的主要障礙之一。（看完整報導）
「初擁」2劇組人員墜谷身亡停拍 炎亞綸盼提升台劇工作安全
影集「初擁」11日發生2名劇組工作人員墜落神仙谷身亡意外， 製作公司多曼尼12日宣布，劇組即起全面停拍。中區職業安全衛生中心12日到現場調查，確定對劇組開罰3至30萬。主演該劇的藝人炎亞綸則透過臉書表示，在劇組給予工作人員正確安全措施與合理工時前，將停止合作，希望各界重視工作人員的安全環境與工時過長等問題，一同改善台劇環境。勞研所過去調查，影視人員平均工時偏高，從業人員也都認為工作超時衍伸出的各項意外最為普遍，盼能控管。（看完整報導）
防溪水暴漲致災 山區暴雨警報簡訊5月雙北先試辦
新北市雙溪虎豹潭去年10月因溪水暴漲，造成6人罹難。中央氣象局12日證實，規劃中的山區暴雨警報簡訊發送將在台北市、新北市幾處地點試辦，包括聖人瀑布、虎豹潭、大豹溪，設定溪流上游雨量觀測站的時雨量達40毫米時，為發布警報簡訊標準。目前進行檢測驗證，預計5月汛期先在上述雙北地點試辦。（看完整報導）
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