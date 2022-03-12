中國本土疫情升溫 抗原檢測登場

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（中央社台北12日電）中國的COVID-19本土疫情近期升溫之際，官方決定除了核酸檢測，也增加抗原檢測，國家藥監局今天通告，批准5款COVID-19抗原自測產品上市。

綜合官媒中央電視台等陸媒報導，國家藥監局通報，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）抗原產品自測應用申請變更。5款COVID-19抗原自測產品正式上市。

此外，報導說，中國國家衛生健康委員會昨天發布「新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）」，明確在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，其中提到社區居民有自我檢測需求的，可透過零售藥店、網路銷售平台等管道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。

COVID-19病毒檢測方法包括核酸檢測、抗體檢測、抗原檢測等。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天接受陸媒訪問時說，抗原就像病毒外面穿的「衣服」，核酸就是病毒裡面的基因。抗原檢測是從抗體出發去測「衣服」，綜合特異性之後，可讓病毒顯示出來；核酸檢測需要透過擴增來完成，有了擴增的環節，核酸檢測的敏感性會更高，但相應所獲結果需要的時間就更長。

報導強調，抗原檢測不能完全取代核酸檢測。

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據中國國家衛健委發布的「新冠病毒抗原自測基本要求及流程」，抗原檢測一般用於急性感染期，即疑似人群出現症狀7天之內的樣本檢測。疑似人群抗原陽性及陰性結果都應進行進一步的核酸檢測，陽性結果可用於對疑似人群的早期分流和快速管理，但不能作為病毒感染的確診依據。核酸檢測依然是COVID-19的確診依據。

中國大陸的本土疫情近期持續升溫，官方今天通報，3月11日新增476例確診，涉及17省市，另有1048例本土無症狀感染者。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110312