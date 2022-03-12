美國國會智庫報告：應關注中國恐以民船商船犯台

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（中央社台北12日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發各方對於中國武力犯台的關切。根據美國國會研究處的報告，近年來中國雖打造航空母艦與兩棲登陸艦，但更應關注共軍運用民船和商船對台執行兩棲登陸作戰的可能。

美國國會研究處（Congressional Research Service, CRS）於8日發表分析中國海軍現代化的報告。

其中針對與台灣有關的軍事衝突設想及評估中國犯台發動兩棲作戰能力，報告指出，若干觀察家關注中國運用民船及商船的可能性，以加強中國兩棲船隻運輸與登陸的戰力，另有報導指出，中國的軍演正探究及測試這方面的作戰構想。

而美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）講師甘迺迪（Conor Kennedy）也曾在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的「中國簡報」（China Brief）中，發表有關於中國改民船用於兩棲作戰對台構成威脅的文章。

文章指出，自2019年以來，中共遠洋運輸（集團）公司的1萬5560噸級滾裝式貨輪「棒棰島號」，已配備經過改裝的坡道系統，能夠在近岸讓兩棲裝甲車上下船。

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）表示，共軍致力把民用渡輪當作兩棲運輸工具，是試圖將中共世界級商船整合到兩棲攻擊部隊的一環。

他還說，如果成功，中共「可能會大幅增加（跨台灣海峽）海運能力，消除侵犯台灣的主要障礙之一」。

對於當前中國加緊打造航艦及兩棲登陸艦，美國國會研究處的報告說，對中國而言，雖然航空母艦或許在與台灣有關的軍事衝突設想中具有若干重要性，但由於陸地起飛的中國軍機作戰範圍可涵蓋台灣，因此在這方面的作戰設想所採取的軍事行動，航空母艦並非至關重要。

因此，大多數觀察家相信，中國取得航艦主要是考量其他軍事行動的重要性，藉以彰顯中國是區域執牛耳強權及主要的世界強國地位。

報告另指出，儘管諸如共軍的071與075型兩棲登陸艦，對於在與台灣有關的軍事衝突設想中，執行兩棲登陸作戰固然有其重要性，不過若干觀察家認為，中國打造這些登陸艦也是為了其他同樣重要的軍事行動，如確保及捍衛中國聲稱的南海及東海主權等。

這份報告另提及，也有觀察家認為，中國致力於各軍種包括海軍的軍事現代化，目的在於使中國海軍成為能夠執行反介入／區域拒止（Anti-Access/Area Denial , A2/AD）作戰任務的武力之一，以嚇阻美國干預針對台灣的中國近海區域或其他事態而爆發的軍事衝突。

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此外，報告還提到，美國國會審查2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）期間，聯邦眾議院軍事委員會（House Committee on Armed Services）曾特別就若共軍武力犯台，美國海軍反制解放軍布建水雷、因應共軍以民船對台執行兩棲登陸作戰，以及針對防禦台灣的反艦作戰體系，分別要求國防部及美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）提交簡報和報告。

美國國會研究處是美國國會智庫的機構之一，由各學術領域專家學者組成，提供國會議員諮詢各類問題，也應國會各委員會需要，提供特定法案分析與評估。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110312