城市科大校友創業開早午餐店 用大數據開發菜單

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（中央社記者許秩維台北15日電）城市科大校友黃俐綺創業開設早午餐店，她運用在校時習得的創業概念，結合大數據資料庫開發新菜單，深受消費者喜愛，並受邀回母校分享創業心得。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，企業管理系課程豐富多元，囊括「商業經營模式創新」、「微型創業」、「大數據應用與發展趨勢」等課程，為了讓學生的創業學習更貼近實務應用，商管學院執行院長黃韻瑾也邀請企業管理系校友黃俐綺回母校擔任講座課程講師，分享創業經驗。

黃俐綺大四進入企業實習，工作內容與書信往來都是全英文挑戰，同時還要學習與客戶的應對、處理各種危機，磨練抗壓力，因為工作表現優異，實習結束後也被延攬為正式員工。

不忘創業初心的黃俐綺，與先生黃子豪於兩年前創業開設早午餐店「兩個胃」，設計風格明亮舒適，適合學生、社區人士或家庭聚會，食品特色多元，包含日式、泰式、中式餐點，現在已成為小有名氣的打卡名店。

黃俐綺表示，為了讓消費者常有新鮮感，她運用大數據資料庫開發新菜單，以月或季為單位做報表，檢視菜單中產品銷售數據，並利用社群平台投票，了解消費者的最愛，在報表中呈現人氣下滑的商品，就會果斷停賣。

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回想創業初始，黃俐綺坦言困難重重，剛開始連蛋該預訂多少箱都無法抓得準，有一天雞蛋提早用完，後來吃不到雞蛋料理的客人怨聲載道；創業過程不只是把菜端上桌，還要學習如何經營顧客關係，她也會將客人的評論當成努力的方向。

黃俐綺勉勵有意創業的學弟妹，把握在校學習時光，實習時要把自己的就業能力準備好，勇敢嘗試別怕犯錯，勿將客人的評論當抱怨，放下身段珍惜反饋，持續修改，必將成功。（編輯：陳仁華）1110315