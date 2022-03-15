加拿大乳清蛋白能量棒甜味劑超標 69公斤邊境攔截

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食藥署15日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中新萃肌有限公司自加拿大進口的能量棒「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆檸檬蛋白派風味」遭檢出2種同屬甜菊醣苷種類的甜味劑超標，總重69.12公斤遭退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月15日

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（中央社記者江慧珺台北15日電）運動健身民眾補充營養品注意，加拿大進口的能量棒「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆檸檬蛋白派風味」遭檢出甜味劑超標，69.12公斤在邊境攔截，後續將轉知衛生局追查市售產品。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有6項不符規定產品，包含智利櫻桃、日本鮮草莓、中國普洱茶與加拿大乳清蛋白酥脆能量棒。

其中新萃肌有限公司自加拿大進口「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆檸檬蛋白派風味」總重69.12公斤，遭檢出2種同屬甜菊醣苷種類的甜味劑，用量共0.057%，依規定甜菊醣苷用量為0.05%以下，已超過限量標準。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪表示，這款乳清蛋白酥脆能量棒在海關稅號歸類為糖果類，依規定可使用甜味劑，但必須符合限量標準。

陳慶裕說，這款乳清蛋白酥脆能量棒先前曾有同款產品進口，但這批產品是近期首度檢出不合格，除會退運或銷毀外，後續也會轉知地方衛生局，追查市售同款產品是否也有甜味劑超標情況。

此外，日本鮮草莓與智利櫻桃先前屢次遭檢出農藥超標，這次又各新增2批被檢出農藥殘留不符規定，分別由上佳水果有限公司、台灣新果國際有限公司與瑜寧企業有限公司進口。

陳慶裕說，其中上佳水果有限公司在半年內進口7批日本鮮草莓遭檢出農藥超標，不合格產品要退運或銷毀外，也要求業者繳交預防改善措施報告。（編輯：管中維）1110315