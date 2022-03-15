台大擬推每學期上課16週新制 最快8月上路

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（中央社記者許秩維、陳至中台北15日電）台灣大學今天表示，台大系統3校對推行每學期上課16週新制取得共識，台大已率先完成行事曆修訂並報教育部備查，最快今年8月可實施新制。

台灣大學註冊組主任李宏森告訴中央社記者，國外的大學每學期上課以15至17週居多，根據台大校內調查，教師也曾反映學校上課18週太長，因此校方規劃推行1學期上課16週新制，台大、台師大、台科大等台大系統3校也對此方案取得共識。

對於1學期上課16週新制，李宏森說明，教師可調整課程內容並去蕪存菁，除了縮短上課週數，也可提升教學品質，上學期課程會在耶誕節前上完，也方便外籍生返回母國；新制還有助於和國際接軌，例如師生前往國外交流、研究合作時，更利於時間銜接，未來還有機會規劃出第3學期。

李宏森指出，目前台大已率先完成學則和行事曆修訂，並送交教育部備查，1學期上課16週的新制最快8月可實施，根據台大行事曆規劃，111學年第1學期預計9月5日開始上課，12月16日上課結束。

教育部透過文字回應中央社記者，依「各級學校學年學期假期辦法」規定，各種假期起訖日期（如寒假、暑假），各級學校不得任意變更，但大專因教學需要調整，可報教育部備查。

教育部表示，目前僅接獲台大修正學則規定並縮短上課週數為16週，同時調整行事曆上各種假期起訖日期，並報教育部備查。（編輯：管中維）1110315