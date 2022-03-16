王國材視察桃機 要求人員背景查核強化管理防護

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）桃機第二航廈11日晚間電力設施遭人為破壞跳電，交通部長王國材今晚前往視察，他指示要進行工作人員的背景查核、加強門禁及人員管理，以及強化關鍵基礎設施防護。

王國材在晚間7時抵達桃園國際機場第二航廈地下1樓，他除了聽取桃園國際機場公司的簡報，也了解管制區與非管制區等相關管制措施，並實際視察2名犯嫌作案的手法、方式，以及電纜設備遭偷剪破壞處，他在現場也不時提出疑問及建議，希望透過事後的改善方式杜絕類似情況再度發生。

王國材在接受媒體聯訪時表示，桃園機場是台灣最重要的關鍵基礎設施，但在防護上還有很大的改善空間。首先就是人員的背景查核，這次案件中的2名犯嫌具有竊盜等背景紀錄，要求以後所有進出工作的承包商，都須進行背景查核。

王國材說，桃園機場分為管制區及非管制區，在非管制區內的作業區，在「門禁跟人員管理上做得不好」，也就是說「很容易就可以進入」，像是晚間視察的中央車道晚上進出人員少，這部分就必須加強，現在桃機已有人員駐點，包括保全人員的加強，對於大家較不會注意到的工作區，若從安全的觀點來看，所有的門禁包括車輛的檢查都非常重要。

王國材指出，對於關鍵基礎設施的防護，當然就是「不要很容易接近」，像這次事件中，犯嫌就是經逃生梯走貓道進行破壞。若基礎設施是相當關鍵、遭破壞時影響大，應該有更多防護措施，即使有人要破壞也不容易，將請桃機公司針對這3點進行檢討。

王國材說，交通部所管的關鍵基礎設施很多，除機場外，還包括鐵路車站與港口將要求比照辦理，全面用最極端的想像假定，進行各種預防可能被破壞的狀況。透過這次事件也可了解到，一個小地方沒有花太多心思去注意，發生的狀況可能會很多，所以須全力檢討、全面改善。

王國材表示，這起案件目前檢調單位已介入調查，包括是否為偷竊或有其他動機，這部分就由檢調進行最後的調查，桃機公司所做的就是「不容易讓人有犯罪的想法。」

王國材指出，警政署長陳家欽今天下午也有到桃機視察，在見警率部分會跟警政署討論，此外，在巡邏見警作業上，除了航警外就是機場保全，在保全方面要如何做更精緻、詳細的巡檢，將由桃機公司與保全公司進行討論。

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依據桃機公司現場的簡報顯示，桃園機場第二航廈11日發生電纜遭人偷剪破壞造成停電事件，警方蒐證調閱監視畫面後發現，11日晚間6時37分時，鍾姓與徐姓2名犯嫌穿著消防工程承攬商（承安公司）安全帽及施工背心並攜帶工具箱，其中一人攀爬物料堆放區升高車，於上方管線處丟擲袋狀物，另一人攜帶工具箱，沿附近消防避難梯往上爬行，6時58分即發生停電，2人也於7時14分駕車離開。

航警局員警於14日接獲報案後，晚間6時鎖定逮捕涉案的2人並帶回偵訊，警方調查發現，2人為承安公司所屬，有機場工作經驗、了解事件現場環境，但因在非管制區工作，因此不需送航警局保安查核。航警局於15日上午將犯嫌移送桃園地方檢察署擴大偵辦，檢察官認為2人罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞當晚聲請羈押禁見獲准。（編輯：李錫璋）1110316

桃園機場第二航廈11日發生電纜遭人偷剪導致跳電事件，現場並發現破壞用的油壓剪，警方蒐證調閱監視畫面後，鎖定逮捕涉案2人並帶回偵訊。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月16日

桃園國際機場第二航廈日前因電力設施遭人為破壞導致跳電事件，交通部長王國材（右2）16日晚間前往視察，聽取桃機公司簡報，了解管制區與非管制區等相關管制措施。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月16日