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供貨商控欠款達成協議 探索夢號出港

2022/3/17 17:55（3/17 18:06 更新）
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雲頂郵輪集團旗下品牌星夢郵輪「探索夢號」原定14日晚間駛離基隆港赴馬來西亞，但當天有供貨商出面指控雲頂積欠貨款，航港局暫緩同意探索夢號出港，直到雙方17日達成協議，航港局才同意離台申請，讓探索夢號離港。中央社記者王朝鈺攝 111年3月17日
雲頂郵輪集團旗下品牌星夢郵輪「探索夢號」原定14日晚間駛離基隆港赴馬來西亞，但當天有供貨商出面指控雲頂積欠貨款，航港局暫緩同意探索夢號出港，直到雙方17日達成協議，航港局才同意離台申請，讓探索夢號離港。中央社記者王朝鈺攝 111年3月17日
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）雲頂郵輪集團旗下品牌星夢郵輪「探索夢號」原定14日駛離基隆港，但因供貨商出面指控欠款，交通部航港局暫緩同意出港，雙方今天達成協議，探索夢號於今天下午4時許出港前往馬來西亞。

廠商委託律師蔡家豪向中央社記者表示，此件出面協商者並非船東雲頂集團，也不是香港方面清算人而是債權銀行，債權銀行希望探索夢號能盡快出港，才能將船舶賣掉償還積欠債權銀行的款項，因此願意拿出15萬美元（約新台幣423萬餘元）先清償部分欠款。

蔡家豪說，參與協商的廠商共有14家，提出欠款金額約新台幣817萬元，雙方今天達成協議，剩餘無法完整受償數額，台灣廠商還是可向香港清算人方面陳報債權，等待香港方面日後清算程序完成，再視債權比例受償。

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受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，探索夢號從去年5月預防性停航，直到去年12月底恢復基隆母港航線，不到1個月傳出母公司雲頂香港申請公司清盤，探索夢號1月24日後在台航次也取消。

探索夢號原定14日晚間6時駛離基隆港前往馬來西亞，但當天有供貨商出面指控雲頂積欠貨款，航港局暫緩同意探索夢號出港，直到雙方今天達成協議，航港局同意探索夢號申請於下午4時30分出港。（編輯：張銘坤）1110317

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