中南部空氣品質差 17測站亮橘燈

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）中部以南民眾注意，根據最新空氣品質監測預報顯示，今天中南部地區空氣品質不佳，雲嘉南高屏一早已17測站達橘色提醒等級，預測中部、竹苗以北局部地區空氣品質也將轉差。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天10時30分發布最新空氣品質預報，監測顯示，雲嘉南、高屏空氣品質區已達「橘色提醒」等級，其他地區為普通至良好等級。

空氣品質預報指出，依監測資料及上午10時的氣象資料顯示，今天東北季風減弱，環境風場轉為東北風至偏東風，中部以南地區風速偏弱，擴散條件差，有利污染物累積，加上西半部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

預報顯示，今天中部、雲嘉南、高屏地區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，而竹苗以北局部地區也可能達橘色提醒等級，北部、竹苗地區及澎湖地區為「普通」等級。

環保署提醒，民眾出外若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內。（編輯：張芷瑄）1110319