吳德榮：未來一週2波鋒面 各地降溫有陣雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來一週2波鋒面影響，22日第一波鋒面接近，影響至24日，各地有陣雨並防較大雨勢，北台灣轉涼；第二波預計26日晚間抵達，各地轉有陣雨或雷雨，氣溫驟降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，東半部有局部短暫雨，白天溫暖舒適、早晚涼；明天各地多雲時晴，白天溫暖微熱、早晚涼，水氣增多，西半部近山區午後及東半部偶有局部短暫雨。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22日鋒面接近，「大氣不穩定度」提高，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後，北台灣氣溫略降；23日鋒面通過，各地為局部陣雨或雷雨的天氣，有較大雨勢，北台灣轉涼，其他地區氣溫略降；24日各地仍有局部短暫雨，降雨減緩、氣溫回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，25、26日各地多雲時晴，漸暖如夏，因在下一波鋒面前，仍有「大氣不穩定度」，午後有局部短暫陣雨；26日晚間鋒面到，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。春季天氣變化頻繁，期末模式模擬的能力降低，常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110320