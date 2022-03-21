紐約旅遊冒險展 台灣展現多元魅力拚疫後觀光

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紐約旅遊冒險展18日起在紐約賈維茨會展中心舉辦，台灣觀光攤位提供旅遊諮詢服務及抽獎等活動，吸引不少民眾造訪。（觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年3月21日

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）紐約旅遊冒險展週末登場，交通部觀光局主打多元主題旅遊，凸顯自然、文化、美食及樂活元素，期盼台灣豐富多元的觀光魅力能在疫後時期吸引國際旅客到訪。

旅遊冒險展（Travel & Adventure Show）為美國大型系列旅展，舉辦城市包括紐約、芝加哥、華盛頓特區、波士頓、洛杉磯等。這是2020年1月紐約時報旅展以來，紐約走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影首度舉辦大型實體旅展。

2022年紐約旅遊冒險展18日至20日在賈維茨會展中心（Javits Center）舉辦，觀光局駐紐約辦事處邀請中華航空、長榮航空共同參展，除提供旅遊諮詢服務外，還有小提燈教作、轉輪盤抽獎、書法書籤等活動，吸引不少民眾參觀。

長榮航空特別贊助一張紐約－台北來回經濟艙機票作為攤位活動抽獎獎品。

駐紐約辦事處副處長陳珮瑩到場表示，台灣自3月7日起放寬外國籍商務人士入境從事經貿考察、投資、履約及應聘等活動。台灣防疫成就受國際肯定，地處亞太地區樞紐，與亞洲各國往來航班便捷，是國際商務旅遊最佳目的地之一。

陳珮瑩說，外籍商務人士可備妥相關文件向駐外館處申請特別入境許可（簽證），親自體驗台灣寶島美麗風情。

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觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，台灣擁有特色文化、地方小鎮、登山健行、單車樂活及聞名國際的美食，都是民眾喜好的旅遊體驗，且台灣防疫有成，是疫後時期安心旅遊的首選目的地。

溫佳思說，台北市獲旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）評為2022年全球十大最佳旅遊城市第2名，足見台灣深具疫後國際旅遊吸引力。歡迎國際旅客將台灣納入旅遊心願清單，在台灣開放國際遊客入境後到訪體驗台灣的觀光魅力。（編輯：郭中翰）1110321