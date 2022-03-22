澎湖花火節逢20週年 縣府端優鮮海產伴手禮優惠

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澎湖縣政府表示，搭配澎湖國際海上花火節20週年活動，自4月1日起推出「澎湖優鮮帶回家」，遊客憑登機（船）證就可享最高新台幣千元以上折價的購買優惠。中央社 111年3月22日

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（中央社澎湖縣22日電）盛大的澎湖國際海上花火節即將到來，澎湖縣政府表示，自4月1日起推出「澎湖優鮮帶回家」，遊客憑登機（船）證就可享最高新台幣千元以上折價的購買優惠，預估創造5000萬元的產值。

澎湖縣長賴峰偉今天在「2022花火20澎湖優鮮帶回家」活動中，宣布自4月1日起至9月30日止，結合澎湖在地養殖、航空、海運與旅宿業者等異業結盟，遊客只要憑登機證、登船證掃描背面的QR CODE，就可享有澎湖優鮮水產品的千元以上折價優惠。

台灣海洋箱網養殖協會理事長薛宏營表示，澎湖純淨無污染海域，成功養殖出海鱺、龍膽石斑、龍虎斑等海鮮，今年雖受2月寒流低溫影響，重創養殖漁業，但業者克服災後重建，儘速恢復飼養，今年更繁殖成功有黃（藍）瓜石斑等魚種，都將配合「澎湖優鮮帶回家」活動，讓遊客能品嚐到最新鮮的海鮮。

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賴峰偉表示，澎湖推廣優鮮今年邁入第3年，從第1年行銷1萬1000餘組，銷售金額1800餘萬元，第2年面對疫情，調整模式以網路宅配為主，逆勢成長至1萬8000餘組，銷售額達3200餘萬元，今年搭配花火20週年活動，加上疫情趨緩，希望能創下3萬組、5000萬元的目標。

農漁局表示，「澎湖優鮮帶回家」包括有在地70%的養殖業者、2大國內航空、當地3家海運，加入旅行社、導遊、伴手禮與超過200家旅宿業者簽訂「澎湖優鮮特約販售點」等在地異業跨領域整合，遊客透過登機證、登船證等，就可輕鬆把澎湖優鮮伴手禮帶回家。（編輯：陳政偉）1110322

澎湖縣長賴峰偉（右）22日在「2022花火20澎湖優鮮帶回家」活動中，宣布自4月1日起至9月30日止，結合澎湖在地養殖、航空、海運與旅宿業者等異業結盟，遊客只要憑登機證、登船證掃描背面的QR CODE，可享有澎湖優鮮水產品折價優惠。中央社 111年3月22日

盛大的澎湖國際海上花火節即將到來，澎湖縣長賴峰偉（右2）22日表示，自4月1日起推出「澎湖優鮮帶回家」，遊客憑登機（船）證就可享最高新台幣千元以上折價的購買優惠。中央社 111年3月22日