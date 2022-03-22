輸美金針菇遭李斯特菌污染 業者研判船期過久

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（中央社記者趙麗妍、姜宜菁雲林22日電）台灣銷往美國的金針菇驗出李斯特菌，產品來自台中尚旺農場的雲林生產基地，業者表示，從出貨日到抽驗日長達60多天，研判船期問題導致時間過久，李斯特菌大量繁殖污染產品。

彰化縣香菇合作社銷往美國的金針菇被驗出有李斯特菌，台中市政府今天透過文字稿回應，經洽尚旺農場表示，該農場有雲林西螺及台中霧峰2個主要生產基地。

農業局指出，位在台中市霧峰區的生產場（得旺農場）目前以生產雜菇為主，並無栽培金針菇；另洽農業試驗所相關專家表示，此菌可能為儲運過程感染，該所也在瞭解中。

雲林縣尚旺農場出產金針菇，有出貨給彰化縣香菇合作社；尚旺農場王姓業者接受中央社記者電訪時指出，金針菇在今年1月出貨，原訂2月初即可到港，但因船期問題，金針菇一直到3月中旬才到港，從出貨日到抽驗日長達60多天。

王姓業者強調，金針菇運輸全程冷藏，可是李斯特菌在攝氏4度還是可以生長，經與專家討論後，研判是船期問題導致時間過久，李斯特菌大量繁殖，污染到產品。強調「金針菇銷售符合法規，金針菇絕對沒有問題」。

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雲林縣衛生局長曾春美提到，金針菇在國內是熟食，衛生單位不曾對金針菇做李斯特菌檢查，只有生鮮即時蔬果，或生熟食混合即時食品、混合生鮮即時蔬果等，才會去驗李斯特菌，明天會派員到農場了解種植環境及培養土等部分，輔導業者處理農業事件。

台中市食安處指出，李斯特菌不耐熱，若烹調溫度達攝氏72度即可殺死，由於台灣的菇類多以熟食為主，依據食安法規定，食品中主要針對生鮮即食食品及生熟食混合即食食品訂有微生物標準會加以檢驗，菇菌類的生鮮農產則檢驗農藥殘留量和重金屬含量是否超標，並無特別訂定微生物標準。（編輯：謝雅竹）1110322