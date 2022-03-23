王品孵育鍋物小金雞 強勢品牌加速展店

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（中央社記者江明晏台北23日電）全球啟動「經濟防疫新模式」，在消費者開始有與病毒共存的心理準備下，王品集團看好餐飲市場動能，力促「鍋物」強勢品牌加速改造與展店，孵育獲利小金雞。

後疫情時代，王品加速發展黏著度高的火鍋與燒肉品牌，利用集團供應鏈優勢，以「多品牌」策略，創造性價比綜效。

觀察2月合併營收，王品台灣事業群2月營收創同期歷史新高，主要受惠農曆春節、情人節、228連假帶動聚餐潮，共7家門店創千萬業績，除了「夏慕尼」外，其他多為鍋物與燒肉品牌，如「青花驕」、「和牛涮」等，以及新開幕的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」；「肉次方」台中文心崇德店則是開幕首月就破千萬營業額，創集團最快達標紀錄。

以鍋物品牌來說，王品集團擁有多元的火鍋品牌，專注細分市場及價格差異，「聚北海道鍋物」2020年底著手品牌升級計畫，新增無限野菜放題自助吧，帶動業績提升4成左右，全台門店持續大規模調整之外，更陸續展出5家新店，共計有18家店，

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集團旗下「石二鍋」自2009年成立至今，全台已有74家門店，超過5成的店舖位於量販商場內，專吃平價鍋物市場；而王品集團新開出的「嚮辣」和牛麻辣鍋品牌，繼台北松江店外，近期也新開台中旗艦店，第3店將接力開出，預備複製和牛涮高吸金的商業模式。

此外，在燒肉市場方面，王品集團去年著手「原燒」品牌升級「Oh my!原燒」，羅斯福首店開幕後，成功帶動客群年輕化，25歲至39歲顧客成長近1成，業績更較鄰近原燒門店高出17%，而換裝後的高雄中山店營收較去年同期成長78%，全台17家「原燒」將在6月底前全數轉型。（編輯：郭無患）1110323