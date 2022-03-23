縮短檢疫規劃 陳時中：評估哪些國家風險降低

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（中央社記者郭建伸台北23日電）邊境陽性率是否影響縮短檢疫時程規劃，衛生福利部長陳時中今天在立法院受訪表示，邊境陽性率高對台灣壓力較大，若檢疫時程縮短就會有一定的確診比例露出，目前已在評估哪些國家風險降到台灣能夠接受情況。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查菸害防制法部分條文修正草案，陳時中在會議結束後接受媒體訪問。

媒體詢問，目前邊境陽性率還有3%，是否會影響未來縮短檢疫時程進度。

陳時中表示，邊境陽性率高對台灣壓力較大，若檢疫時程縮短就會有一定的確診比例露出，目前已在評估哪些國家風險降到台灣可以接受。

陳時中表示，過去曾有媒體詢問，為何沒有區分高、低風險國家，因為當時所有國家風險都很高，但目前有一些國家疫情慢慢過去，未來會再評估。

媒體也詢問，智慧城市專案泡泡有2次審核版本問題，未來是否調整統一在機場篩檢。

陳時中表示，這仍要看可行性，指揮中心的立場是當天要採檢，及早把病人找出來；機場統一採檢有停機坪的問題，且還有等待、飛機清消等問題，目前班次已採檢很多班，仍要看效益。

媒體詢問智慧城市展覽是否會停辦。陳時中說，展覽不會停辦，但目前全部的外賓都被居隔，因此論壇除非安排好視訊，否則論壇應該會停辦。

外界關注確診外賓是否增加接觸風險，陳時中說，就他了解，外賓跟本地來賓在活動都有區隔，本地人員也有戴N95口罩，而外賓到展覽館、市府大數據中心等，相關工作人員也都做好防護，對社區風險較小。

此外，台大公衛學院今天公布國際首份第4劑疫苗接種成果，指出以色列接種第4劑後發現65歲以上長者可降低4倍重症率，媒體詢問台灣是否可能長者、免疫系統不佳者接種第4劑。

陳時中表示，台灣目前還在打第3劑，離第4劑還遠，每個國家的數字都不同，但目前看來第4劑效果是恢復到第3劑保護力，何時接種可能是比較科學問題。（編輯：翟思嘉）1110323