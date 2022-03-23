台灣小鼯鼠罕見現身杉林溪 模樣超萌

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杉林溪自然教育中心館長江華章23日表示，日前晚間拍攝園區夜間常見的白面鼯鼠時，出現一隻體型嬌小、顏色較淡的貴客，原來是稀客台灣小鼯鼠（圖）驚喜現身，在櫸木上取食嫩葉，模樣相當可愛（江華章提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月23日

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）罕見嬌客台灣小鼯鼠現身杉林溪，園方表示，之前完全未有發現及紀錄，這次能留下影像，可說相當珍貴，杉林溪致力保育，藍腹鷴、穿山甲、山羌、台灣野山羊等也越來越常見。

杉林溪自然生態教育中心館長江華章今天告訴中央社記者，21日晚間拍攝園區夜間常見的白面鼯鼠時，出現一隻體型嬌小、顏色較淡的貴客，原來是稀客台灣小鼯鼠驚喜現身櫸木上取食嫩葉，模樣相當可愛，圓滾滾、毛茸茸外表，加上小小圓圓的耳朵及短短小手，就好像宮崎駿動畫電影的「龍貓」，讓園區志工驚呼。

江華章說，根據飛鼠分布範圍及海拔高度，在杉林溪是有機會看見台灣本土的大赤鼯鼠、白面鼯鼠、小鼯鼠，但多年觀察，出現最多是白面鼯鼠，幾乎每天夜間都可在樹梢見到身影，大赤鼯鼠則在溪頭相當常見，雖分布海拔可達2000多公尺，但園區尚未觀察到。

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江華章表示，這次拍到台灣小鼯鼠，確實是可遇不可求的「夜間小精靈」，雖未列入台灣保育類野生動物，但由於數量少，加上夜間出沒，因此，非常少有觀察紀錄，他也不曾在園內見過，杉林溪致力生態及自然保育，能正式留下台灣小鼯鼠影像，可說相當珍貴。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台資料，小鼯鼠是台灣特有亞種，分布海拔400到2000公尺之間的闊葉林或針葉林，族群數量少，身長17到20公分，尾長17公分，背部及尾部為土褐色夾雜黑毛，胸部顏色較淡，頭頂靠近兩耳部位有一撮黑毛，腕部有特化的軟骨，可幫助撐開皮膜來滑翔。（編輯：黃世雅）1110323