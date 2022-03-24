疑受地震與降雨影響 龜山島眼鏡洞再度崩塌

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，位在宜蘭外海的龜山島近日疑受台灣東部連續地震影響，加上連日降雨，島上眼鏡洞再度崩塌，但屬於自然現象。

宏棋號賞鯨船解說員簡逢均告訴中央社記者，今天他載客前往龜山島附近海域繞島時，發現「北爪」區域崩塌，附近海面因掉落的土石黃成一片。此外，龜山島「眼鏡洞」是島上八景之一，去年11月才出現大量落石，堵住洞口，今天又出現大量落石。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處駐警隊隊長許源豊說，「北爪」區域與「眼鏡洞」很有可能受近日連續地震加上降雨影響造成。

許源豊表示，昨天傍晚有漁民通報「北爪」區域崩塌，今天賞鯨船出海時發現。「北爪」區域雖至少已有25年未曾崩塌，但龜山島的地質岩層主要是由安山岩質的熔岩流與火山碎屑岩構成，很容易受地震及風化崩裂，這屬於自然現象。

他說，坍塌事件不影響賞鯨船繞島航行，或是附近的牛奶海景色，賞鯨船也會保持50至100公尺距離，但呼籲其他水上活動玩家應注意自身安全，不要冒險靠近或前往。

據東北角管理處網站資料，龜山島的海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日和神龜戴帽，合稱「龜山八景」。（編輯：張銘坤）1110324