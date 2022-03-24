星宇航空2022首波微旅行 經宮古島上空赴台東漫遊

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星宇航空「春日號」航班與易遊網合作，易遊網24日表示，「春日號」將於4月30日上午從桃園起飛，到宮古島上空感受春日暖陽的美好時光，下午在台東降落，旅客可依需求選擇自由行或團體行程。（易遊網提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月24日

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）星宇航空2022首波微旅行2.0航班「春日號」，合作的易遊網今天表示，4月30日將從桃園國際機場起飛，帶旅客到日本宮古島上空後，再赴台東漫遊。

星宇航空「春日號」航班與易遊網合作。易遊網今天發布新聞稿，「春日號」班機將於4月30日上午10時30分從桃園起飛，到宮古島上空感受春日暖陽的美好時光，下午1時30分在台東降落，旅客可依需求選擇自由行或團體行程。

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易遊網推出限量早鳥價含稅新台幣6288元起的「春日號」純飛行體驗，也有行程部分結合星宇航空與台鐵環島之星的台東機酒自由行2天，及含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴的花東跟團遊2至3天，自由行每人含稅售價9500元起，跟團遊每人含稅售價1萬4990元起。

搭乘「春日號」的旅客，除可品嚐到星宇航空的特色機上餐及獲得星宇禮包外，這次還搭配春日主題，將候機室打造成風格野餐基地，在草地鋪上野餐墊，加上編織籃、綠植與淡色系花材的點綴，營造法式鄉村的恬淡風情，現場也會準備茶點供旅客享用。（編輯：陳政偉）1110324